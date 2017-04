Greg Van Avermaet wint Parijs-Roubaix

De stroken in de Hel lager er droog bij vandaag. Het stof vloog dan ook vrolijk in het rond. Nog voor het bos van Wallers vielen enkele slachtoffers. Zo was Terpstra al vroeg uitgeteld na een val. Op honderd kilometer van de streep moest Van Avermaet beginnen aan een achtervolgingsrace, nadat hij op de eerste kasseistroken af te rekenen kreeg met materiaalpech. Intussen trok Tom Boonen al eens stevig door.

Nadat Van Avermaet weer vooraan was komen aansluiten, reed Sagan weg samen met zijn ploegmaat Bodnar. Ook Jasper Stuyven en Daniel Oss waren meegesprongen en bleven na een lekke band van Sagan nog even alleen voorop rijden. Toen zij gegrepen werden door een elitegroepje, bleven op veertig kilometer van de streep nog een vijftiental kanshebbers over. Sagan ging in achtervolging op Stybar, maar door een nieuwe lekke band werd de wereldkampioen voor de tweede keer uit het voorfront weggeslagen.

Intussen was een groepje weggereden met Oss, Stybar, Langeveld en Roelandts. Iets later kon Greg Van Avermaet de aansluiting maken. Hij liet hij zijn ploegmaat Daniel Oss op kop rijden en kon op die manier met een halve minuut voorsprong op de groep-Boonen beginnen aan Carrefour de l'Arbre. Roelandts moest al snel afhaken. Op tien kilometer van de streep had het trio Stybar, Langeveld en Van Avermaet al een minuut te pakken op de groep-Boonen. Het werd duidelijk dat Tom Boonen geen vijfde kassei meer zou winnen. Het leek erop dat de drie samen naar de streep zouden rijden. .

Na een aanval van Stybar, die gepareerd werd door Van Avermaet draaide het vooraan niet meer soepel. De drie schrokken zich een hoedje, toen op de piste in Rouabix plots nog Stuyben en Moscon kwamen aansluiten. Stybar ging van ver aan, maar Van Avermaet kon er nog overgaan. Het is de eerste overwinning in Roubaix voor de olympische kampioen.