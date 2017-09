Greg Van Avermaet zet unieke WK-reeks neer

Al sinds de Oost-Vlaming in 2007 prof werd, zit hij in de Belgische selectie. Bovendien haalde de BMC-renner ook telkens de finish, met twee vijfde plaatsen (in 2010 in Geelong en in 2014 in Ponferrada) als beste resultaat. Gouden Greg zit intussen zelfs al aan dertien opeenvolgende WK's, want als belofte nam hij, in 2005 en 2006, ook deel.

Een reeks die geen enkele renner in het peloton kan voorleggen. Alleen de Sloveen Greg Bole en de Noor Edvald Boasson Hagen komen in de buurt met, Bergen inbegrepen, tien deelnames op rij, sinds 2008.

Greg Van Avermaet wordt in Noorwegen wel niet de meest ervaren WK-renner. De Australiër Mathew Hayman start zondag, als prof, al voor de vijftiende maal - hij was sinds 2001 alleen in 2008 en 2012 niet present -, Philippe Gilbert neemt voor een veertiende keer deel - de Waal was er sinds 2003 (toen als neoprof) alleen vorig jaar in Qatar niet bij - en de Zwitsers Gregory Rast en Martin Elmiger zetten in Bergen voor de twaalfde maal hun handtekening op het startblad van een WK.