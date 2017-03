Het geheime wapen van Greg Avermaet: zijn schoenen

Toen Van Avermaet vorige zomer in Rio in een tentje wachtte op de podiumceremonie, rees er een probleem: hij had alleen zijn slippers bij zich. En met slippers een gouden olympische medaille in ontvangst nemen, dat was geen zicht. Dus trok hij de schoenen van verzorger Hans Van Hout aan - die had bij toeval dezelfde maat.

