Hoe Richie Porte het noodlot tartte

Het was hét moment van de vorige Tour, toen Richie Porte en Chris Froome op de Mont Ventoux op een motor botsen die zich had vastgereden in de dichte drommen toeschouwers. Het kostte Froome, na zijn bergloopje, en Porte uiteindelijk geen tijdsverlies, maar de Australiër hield er wél een litteken aan over.

Niet door een scherp fietsonderdeel, maar door het medaillon dat rond zijn nek bengelde en in zijn schouder sneed. Geen hartje of kruisje, maar een zilveren juweeltje in de vorm van Tasmanië, het eiland ten zuiden van Australië waar Porte geboren en getogen werd.

"Een cadeau van mijn moeder toen ik in 2009 prof werd. Zo zou ik nooit mijn roots vergeten. En het zou me geluk brengen", vertelde Porte in de Tourgids van Sport/Voetbalmagazine.

In de editie van 2016 koos dat geluk echter de verkeerde kant, want eerder dan de botsing met de motard op de Ventoux had een lekke band hem al een podiumplaats in Parijs gekost.

En de pech hield ook na de Tour niet op: op de Olympische Spelen in Rio kwam Porte zwaar ten val in de afdaling van de Vista Chinesa en brak hij zijn schouderblad en rib.

En dus nam de BMC-renner, vertelde hij in de Tourgids, een 'drastische' beslissing. "Voortaan laat ik het medaillon in mijn koffer."

Wat hing er echter in deze Tour opnieuw rond de nek van Porte? En wie crashte zondag opnieuw zwaar, met een gebroken sleutelbeen en heup als gevolg...?

Puur toeval natuurlijk.

Of heeft Porte toch het noodlot getart?

Veel kans alleszins dat het zilveren juweeltje vanaf nu definitief in zijn koffer blijft.