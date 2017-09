Hoe Vueltarenners als vee worden behandeld

Vraag aan renners wat tijdens een grote ronde het meest vervelende en lastigste is naast de koers op zich, en negen op de tien zullen antwoorden: de lange verplaatsingen, met de bus van het hotel naar de start, of van de aankomst naar het hotel. Of ook de langere verplaatsingen met de trein of het vliegtuig net voor of tijdens de rustdag.

Vaak geen pretje, maar wat de Vueltaorganisatie de renners gisteren aandeed, tart alle verbeelding. Uit een tweet van AG2-renner Clément Chevrier blijkt dat hij (haal even goed adem) voor de start twee uur in de bus zat, daarna ruim vier uur nodig had om een lastige bergrit over twee moordende cols af te werken (als 151e op 30 minuten van winnaar Miguel Angel Lopez, aankomst om 17.50 uur), dan weer twee uur in de bus, op weg naar de vlieghaven, vertoefde, vervolgens 1 uur en 15 minuten met het vliegtuig 800 kilometer overbrugde van het zuiden naar het noorden van Spanje, om als afsluiter alweer een busrit van een uur te moeten verteren. Aankomstuur: middernacht.

En dan had de Fransman, en zijn ploegmaats, nog niet gegeten! Enige troost: vandaag is er een rustdag en kunnen ze uitslapen. Chevriers niettemin terechte conclusie (en verwijt richting organisatie van de Vuelta): '0 respect.'

Of hoe renners soms letterlijk als vee worden behandeld.