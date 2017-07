Hoeveel geld fietsten de Belgische renners bij elkaar in de Tour?

Bespaarplatform flipit.com zocht uit hoe veel prijzengeld elke Belg bij elkaar heeft verzameld. Doorheen de Tour viel heel wat geld te verdienen: eindklassementen, ritklassementen, punten voor het punten- en bergklassement, speciale prijzen voor jongeren en strijdlustige renners, allemaal werden ze, de ene al rijkelijker dan de andere, beloond.

Thomas De Gendt

Helaas geen erepodium voor de man die bijna duizend kilometer op kop heeft gereden, maar door het sprokkelen van berg- en tussensprintpunten heeft hij in de etappes 13.390 euro verdiend. Tel daar de zesde plek in het puntenklassement bovenop (3000 euro) en de derde plek voor het bergklassement (10.000 euro) en Thomas De Gendt komt op een totaal van 27.930 euro. Wel liep hij de 20.000 euro voor meest strijdlustige renner mis, die ging naar Warren Barguil.

Tiesj Benoot

Na de Gendt deed Tiesj Benoot het ook zeker niet slecht. Met een vijftiende plek in rit drie werd 300 euro opgehaald en etappe vier zorgde met een negende plek en de beste jongere voor nog eens 1150 euro. In die negende rit veroverde de renner van Lotto Soudal ook wat bergpunten en een twaalfde plek, goed voor 920 euro. Wat lagere noteringen in etappe 12, 14, 15 en 16 leverden ook nog het een en ander op. Samen met de vierde plek in het jongerenklassement (5000 euro) bracht dat de eindafrekening op 10.480 euro. Nog niet de helft van De Gendt, maar wel goed voor de tweede beste Belg in dit lijstje.

Goede derde week

Jens Keukeleire had na vijftien etappes nog geen cent bij elkaar gefietst. Zijn eerste inkomsten kwamen met een zesde stek in etappe zestien, goed voor 780 euro. In etappe negentien haalde Keukeleire het podium, jammer voor hem wel het laagste treetje. 2800 euro was zijn troostprijs. Die dag bracht ook nog eens 2000 euro extra op omdat hij de meest strijdlustige renner was volgens de jury. Een 59e plaats in het eindklassement was ook nog goed voor duizend euro.

Soloslim

Guillaume Van Keirsbulck had het waarschijnlijk niet zo gepland, maar zijn vluchtpoging in etappe vier was een eenzame. 200 kilometer lang fietste hij helemaal alleen alvorens het peloton hem voor de finish inrekende. Hij kreeg wel het rode rugnummer voor de strijdlust (2000 euro), pakte 1500 euro voor de tussensprint en 200 euro voor een col van vierde categorie. Met een twintigste plek in etappe elf verdiende hij nog eens 300 euro en finishen op de Champs-Élysées deed de kassa een laatste keer rinkelen. Van Keirsbulck fietste in totaal 5000 euro bij elkaar voor zijn team Wanty-Groupe Gobert.

Dimitri Claeys

Dimitri Claeys is de enige Belg die geen prijzengeld won voor zijn ploeg. De hele Ronde van Frankrijk was een teleurstelling voor Cofidis, de werkgever van Claeys. Het budget van de ploeg bedraagt zo'n elf miljoen euro, en de renners fietsen maar 17.230 euro prijzengeld bij elkaar. Dat is goed voor 0,16 procent van hun budget. Enkel Movistar (ook 0,16) en Bahrein Merida (0,11) deden even slecht of slechter. Thomas De Gendt bracht in zijn eentje meer op dan de volledige ploeg van Cofidis opgeteld.

Bekijk hieronder hoeveel prijzengeld elke renner verdiende voor zijn ploeg tijdens de Tour de France.