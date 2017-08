In beeld: Negen toprenners die hun contract eind 2017 zien aflopen

Ploegleiders, managers en renners: allemaal hebben ze 1 augustus met stip aangeduid in hun agenda. Het is de dag waarop de transfermarkt in het wielrennen officieel opent. De onderhandelingen zelf zijn al langer bezig, maar het nieuws kan pas op de eerste dag van de achtste maand bekend gemaakt worden. Hier zijn negen renners die een hoofdrol vertolkten in de Tour de France en van wie het contract afloopt per 31 december 2017. Blijven ze bij hun huidige werkgever of zoeken ze andere oorden op?