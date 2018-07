In beeld: Tourkarikaturen van Marc Sleen

Marc Sleen, vooral bekend als de geestelijke vader van stripheld Nero, maakte van 1947 tot 1964 ook elk jaar een reeks cartoons waarin hij de Tour de France in zijn unieke karikatuurstijl samenvatte. Het boek 'De Touren van Marc Sleen' bundelt de mooiste Tourprenten, karikaturen en cartoons per jaar. Sportmagazine.be mag u een selectie aanbieden: het hoofdstuk over de Belgen.