Jan Ullrich, levenslang uitgestoten

Lance Armstrong wordt geïnviteerd voor de Ronde van Vlaanderen en dat zorgt voor veel commotie en verhitte polemieken. Maar toen de Ronde van Franrijk in juli in Düsseldorf startte, was de voormalige Tourwinnaar Jan Ullrich niet welkom. Duitsland blijft hem na zijn dopinggebruik aan de schandpaal nagelen, voor de media lijkt hij wel een paria, voor dezelfde mensen die in massahysterie vervielen toen de voormalige Oost-Duitser in 1973 de Ronde van Frankrijk won en er in de laatste week een leger van 80 journalisten de karavaan binn...