Johan Bruyneel moet 1,2 miljoen dollar terugbetalen in dopingzaak

De overheid beschuldigde Johan Bruyneel ervan zich onrechtmatig te hebben verrijkt ten koste van US Postal Service, dat begin jaren 2000 zo'n 32,3 miljoen dollar stak in de sponsoring van het gelijknamige wielerteam rond Lance Armstrong. Volgens de overheid 'dirigeerde en faciliteerde de Belg het dopingsysteem binnen de ploeg.'

Rechter Christopher Cooper van het U.S. District Court in Washington ging in op die eis en besliste dat Bruyneel 1.228.700 dollar, zo'n 1 miljoen euro, moet terugbetalen aan de overheid. Dat is 60 procent van het salaris dat de West-Vlaming opstreek als ploegleider/manager van de Amerikaanse wielerploeg (2.047.833 dollar).

Het sponsorgeld van US Postal bedroeg immers 60 procent van het totale budget van Tailwind Sports, de vennootschapsstructuur achter US Postal, waarvan Bruyneel mede-eigenaar was. De Belg moet bovendien ook 369.000 dollar aan zogenaamde civil penalties betalen.

De kans dat Bruyneel dat totale bedrag van bijna 1,6 miljoen dollar effectief zal moeten ophoesten is volgens Frank Hendrickx, professor Arbeids- en Sportrecht, echter klein. De West-Vlaming resideert immers niet in de VS, maar in Madrid: 'Een beslaglegging van iemand die niet in de VS woont, is zeer moeilijk. Dat zal dus ook nog een lange procedureslag worden, want in principe zou men dan in het land van de woonplaats van de verweerder opnieuw een rechter moeten inschakelen. En dat is zeker niet vanzelfsprekend.'

Klokkenluiderszaak

De uitspraak van rechter Cooper is het einde van de rechtszaak die ex-US Postalrenner/klokkenluider Floyd Landis in 2010 aanspande, in 2013 gevolgd door de Amerikaanse overheid, nadat Lance Armstrong zijn dopinggebruik had bekend.

Zij wilden het sponsorgeld van US Postal recupereren, onder de zogenaamde False Claims Act. Volgens hen zou US Postal nooit geld in de wielerploeg hebben gestoken als het had geweten van het dopingsysteem.

Van Lance Armstrong werd zelfs een bedrag van zo'n 100 miljoen dollar geëist, maar hij trof in april een minnelijke schikking met de Amerikaanse overheid van zo'n 6,65 miljoen dollar. Daarvan gingen zo'n 2,75 miljoen dollar, inclusief gerechtskosten, naar klokkenluider Floyd Landis en diens advocaten.

Met die schikking was de zaak echter niet afgehandeld voor Johan Bruyneel. De U.S. Justice Department en de advocaten van Floyd Landis stelden immers een default judgment in tegen de ex-ploegleider. Die heeft immers nooit gereageerd en meegewerkt aan de federale rechtszaak, in tegenstelling tot Armstrong.

In 2014 had de Belg via Amerikaanse advocaten geprobeerd om de zaak tegen hem te laten vallen, maar toen dat mislukte, liet hij daarna niets meer van zich horen.

'Een default judgment is, zoals we dat in België kennen, een verstekvonnis', legt professor Frank Hendrickx uit. 'De eiser, in dit geval het Amerikaanse overheid, stelt een vordering in voor de rechtbank, maar de verweerder, in dit geval Bruyneel, komt niet opdagen en beslist om zich niet te verdedigen. Daardoor kijkt de rechter alleen naar de vordering en argumenten van de eiser. Daarom spreekt men in de VS van een default-uitspraak omdat zo de eiser vaak gelijk krijgt, juist omdat de tegenpartij de eis niet betwist.'

Gerechtigheid

Floyd Landis argumenteerde dat Bruyneel nog meer moest terugbetalen, maar dat verwierp de rechter. Landis' advocaat, Paul Scott, vertelde aan de Amerikaanse krant USA Today, wel zeer blij te zijn. 'Het vonnis schept een precedent en zendt een duidelijke boodschap uit naar personen die hetzelfde gedrag overwegen. Doping en valsspelen geven je op korte termijn een voorsprong, maar vroeg of laat haalt rechtvaardigheid je toch in.'

Geen fijn verjaardagsgeschenk voor Johan Bruyneel, die vandaag 54 jaar wordt.