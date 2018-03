Jolien D'hoore grijpt voor het tweede jaar op rij naast de zege in Gent-Wevelgem

'Ik zat constant mee vooraan en wou echt iets van deze koers maken. Ik begon te sprinten op mijn twaalf, wou overgaan naar de elf maar dat ging niet. Mijn versnellingsapparaat weigerde dienst. Ik kon zo niet meer snelheid maken. Ik voelde in de laatste meters Bastianelli komen en bleef zelf hangen. Dit is zuur. De benen voelden zelfs nog beter aan als in De Panne, maar het heeft niet mogen zijn. Opnieuw tweede dus. De kans om te winnen zat er vandaag zeker in', sakkerde de Belgische kampioene.

Bastianelli mocht zo een prestigieuze zege op haar erelijst bijschrijven. 'Ik heb hard gewerkt deze winter om te staan waar ik nu sta. Er werd een hele dag snel gereden en op dat lange rechte stuk richting Wevelgem brak het peloton opnieuw uiteen', stelde ze. 'In volle finale waren er nog tal van aanvallen, maar uiteindelijk konden we nog sprinten met ons groepje. Ik ging aan op zowat 300 meter van het einde en kon iedereen achter mij houden. Sommigen noemen mij oud, maar ik ben toch nog snel genoeg om te winnen.'