Julian Alaphilippe in het spoor van Lance Armstrong

25 jaar, 10 maanden en 7 dagen oud is de Fransman vandaag (woensdag). Daarmee werd hij de jongste winnaar van de Waalse Pijl sinds ene Lance Armstrong in 1996. Die was toen slechts 24 jaar, 6 maanden en 29 dagen toen hij zijn eerste en enige voorjaarsklassieker won.

De jongste renner die nadien de Waalse Pijl op zijn naam schreef? Alejandro Valverde himself, in 2006, op een leeftijd van 25 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Julian Alaphilippe was vandaag dus nog een ruim anderhalve maand jonger dan de Spanjaard bij zijn eerste zege in Hoei. Hij deed dat bovendien met een zeer snelle klim van de Muur van Hoei, zeker gezien de hoge lastigheidsgraad van de koers - wellicht een van de zwaarste in jaren (met dank aan Vincenzo Nibali).

De laatste kilometer legde de Fransman af in 2 minuten en 48 seconden, slechts 7 seconden boven het alltime record van Valverde in 2014. Met die nuance dat toen de Côte de Cherave, op vijf kilometer van de finish, nog niet op het parcours lag, en de ultieme finale iets minder lastig was.

Sinds 2015 en de invoering van de Cherave heeft Alaphilippe de snelste klimtijd. De geklopte Valverde was met een tijd van 2 minuten en 52 seconden zelfs niet eens trager dan de vorige jaren: zelfs een seconde snéller dan in 2017 en even rap als in 2016. Het zegt veel over de klasse van Alaphilippe.

Dat de Fransman een absoluut toptalent is, bewees hij in 2015 al, toen hij in zijn éérste editie van Luik-Bastenaken-Luik en in zijn pas tweede profjaar, al tweede werd, na... Valverde.

Alaphilippe was toen amper 22 jaar, 10 maanden en 15 dagen oud. En de jongste renner op het podium van La Doyenne sinds, jawel, Lance Armstrong in 1994. Die eindigde toen, in de regenboogtrui, als tweede achter Jevgeni Berzin, op een leeftijd van 22 jaar, 6 maanden en 29 dagen.