Mathieu van der Poel pakt nu ook Nederlandse driekleur op de weg

De 23-jarige Van der Poel is vlak bij finishplaats Hoogerheide geboren en had na een hoogtestage zijn zinnen gezet op de Nederlandse driekleur. Kort voordat de vroege vluchters op ruim 50 kilometer werden ingelopen, was Van der Poel er al in zijn eentje achter aangegaan. Het leek een kansloze poging, onnodig met krachten smijten. De tank van Van der Poel is echter groot, zo bleek, ook al werd hij snel weer ingerekend.

Op iets meer dan 35 kilometer voor de finish was Van der Poel een van de vier renners die een aanval inzetten. Hij had gezelschap van Dennis van Winden, Danny van Poppel en erkend hardrijder Jan-Willem van Schip. Het viertal dreigde met een kleine 10 kilometer te gaan te worden ingerekend. Daarop besloot Van Poppel er alleen vandoor te gaan. Het peloton, of wat daarvan over was, smolt weer samen, zonder topfavoriet Dylan Groenewegen die was afgehaakt. Het elitegroepje sprintte voor de zege en daarin was Van der Poel duidelijk sneller dan van Poppel en Sinkeldam. "Een sprint licht bergop, dat ligt me. Ik wist dat ik kon winnen.", zei hij achteraf.

'Dubbel gevoel'

Vanderpoel werd eerder ook al vier keer Nederlands kampioen veldrijden. En als mountainbiker wil hij naar de Olympische Spelen van Tokio. Maar in Hoogerheide kreeg hij opnieuw de bevestiging dat in hem ook een groot wegrenner huist. "Op de weg gaat het steeds beter, zeker als je het met het mountainbiken vergelijkt", zei hij bij de NOS. "Dat geeft best een dubbel gevoel."

Ackermann in Duitsland, Roux in Frankrijk

In Duitsland werd Pascal Ackermann zondag de nieuwe kampioen op de weg. Hij klopte John Degenkolb in een massaspurt.

Anthony Roux mag voortaan in de Franse kampioenentrui rondrijden. Hij bleef Anthony Turgis en Julian Alaphilippe voor.

Elia Viviani pakte zaterdag de Italiaanse driekleur. In België werd Yves Lampaert vorige week al nationaal kampioen.