'Michael Goolaerts kreeg hartaanval vóór hij viel in Parijs-Roubaix'

Waarom Goolaerts een hartaanval kreeg, is nog niet duidelijk. Daarvoor is verder toxicologisch en microscopisch onderzoek nodig. Dat kan nog maanden duren.

Het Veranda's Willems-Crelanteam wenst voorlopig nog niet te reageren op het bericht. 'Voorlopig verkeren wij nog in het ongewisse en hebben we geen weet van het resultaat van dat autopsierapport. We kunnen dus ook niet reageren. Indien nodig zullen wij een perscommuniqué de wereld insturen', stelde persverantwoordelijke Ward Callens van Veranda's Willems-Crelan.

Eerbetoon

De start van de 58e editie van de Brabantse Pijl, op de Grote Markt van Leuven, stond woensdag in het teken van Goolaerts. Er werd voor het vertrek van de wielerklassieker onder andere een minuut stilte gehouden.

De gehele ploeg van Veranda's Willems-Crelan werd ook als allerlaatste team op het startpodium geroepen. De deelnemende renners van de ploeg in rouw werkten op de eerste rij de geneutraliseerde start af en daarna werd, onder luid applaus, de start gegeven van de wielerklassieker, de eerste in het rijtje van de klimkoersen in het voorjaar. De renners en omkadering van Veranda's Willems-Crelan verzamelden maandag in een hotel in Aarschot. Daar werd gepraat over het intrieste wat Goolaerts overkwam op weg naar Roubaix. 'Het is een manier om alles stilaan te kunnen plaatsen en het verwerkingsproces op te starten', stelde teammanager Nick Nuyens toen. Iedereen betrokken bij het team droeg woensdag een zwarte rouwband met daarop de insigne 'Michael Goolaerts 24/07/1994-08/04/2018 #ALL4GOOLIE'. Op de volgwagens en camper van de ploeg ook de opdruk #ALL4GOOLIE.

Aan het startpodium op de Grote Markt van Leuven, waar de teams werden voorgesteld aan het opgekomen publiek, weerklonk geen muziek. Wel werden er interviews afgenomen met enkele deelnemende renners. Als laatste was Veranda's Willems-Crelan aan de beurt om voorgesteld te worden. Alle renners van het team verschenen op het startpodium en ook aan de startlijn.

Om 12u30 mochten Sean De Bie, Dries De Bondt, Zico Waeytens, Elias Van Breussegem, Arjen Livyns en de Nederlander Huub Duyn, zij de die Brabantse Pijl rijden, na een knuffel van hun teamgenoten op de startlijn de parade rond Leuven voorgaan op de eerste rij. Wat later werd de meute op gang gevlagd door koersdirecteur Pascal Demol.