Michael Goolaerts verkeert in levensgevaar

De Belgisce renner is zondagnamiddag per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Rijsel. Omstreeks 14u kwam Goolaerts tijdens de rit ten val op de kasseistrook van Viesly.

Volgens het Franse nieuwsagentschap AFP had hij na een hartstilstand het bewustzijn verloren.

De Belgische renner werd eerst ter plaatse gereanimeerd door de medische ploeg van de koers en de hulpdiensten, vooraleer hij per helikopter naar het ziekenhuis van Rijsel werd overgebracht.

No update on Michael Goolaerts yet. We kindly ask to refrain from speculation as we wait for an update on his situation. Our thoughts are with his family and friends now.

Thank you for the kind messages. pic.twitter.com/nSQPTZfPZf