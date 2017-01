'Motortjes sinds 1998 gebruikt door profrenners' - Greg LeMond heeft 'geen vertrouwen in Tourwinnaars'

Dat verklaart hij in het programma '60 Minutes', dat zondag wordt uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS. Drievoudig Tourwinnaar Greg LeMond zegt in dezelfde uitzending dat hij ervan overtuigd is dat de motortjes in het peloton aanwezig zijn en heeft alvast geen vertrouwen meer in de uitslagen van de Ronde van Frankrijk.

De Hongaarse ingenieur Istvan Varjas, zelf ex-renner, praat in het programma over mechanische fraude, fietsen met een in het kader verborgen motortje. Hierdoor moet de renner zich minder hard inspannen. De motor kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de hartslagmeter en in actie schieten van zodra de hartslag te hoog wordt.

In de uitzending maakt de motor wel wat lawaai, maar volgens de ingenieur is dat tijdens het fietsen niet te horen.

De voorbije jaren staken zich in het wielermilieu meer en meer geruchten de kop op over mechanische fraude. In januari van vorig jaar werd op het WK veldrijden in Zolder effectief een motortje gevonden in een fiets van belofte Femke Van den Driessche. In een interview met CBS zegt Varjas dat hij in 1998 een motortje had ontwikkeld dat in een fietsframe paste. Een anonieme koper gaf hem er bijna twee miljoen dollar voor (1,87 miljoen euro). Varjas beloofde zich tien jaar niet in te laten met de ontwikkeling van die motortjes, ze niet te verkopen en er ook niet over te praten. De ingenieur gelooft dat zijn motortje gebruikt is om wielerwedstrijden te manipuleren. Op de vraag of hij een motortje zou verkopen aan iemand die zeker zou valsspelen, antwoordt Varjas: "Als het om veel geld gaat, waarom niet?"

De voormalige renner Greg LeMond wil dat er meer getest wordt op mechanische fraude. "Het is mogelijk om dit probleem op te lossen", stelt de Amerikaan in dezelfde uitzending. "Maar ik vertrouw het niet meer tot ze uitgevist hebben hoe ze de motor eruit kunnen halen. Ik heb geen vertrouwen meer in de zeges in de Ronde van Frankrijk."