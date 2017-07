Nationale kampioenen vallen als vliegen in de Tour

De negende etappe van de Ronde van Frankrijk was er één die bol stond van het spektakel. Drie cols buiten categorie moesten een eerste schifting maken tussen de klassementsrenners, en dat is zeker gebeurd. Maar waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Drie van die verliezers droegen een trui met de vlag van hun land op: de Fransman Arnaud Démare, de Slovaak Juraj Sagan en de Litouwer Ignatas Konovalovas.

Op de vierde dag van de Tour kon Arnaud Démare nog juichen, toen hij de snelste was in de massasprint naar Vittel. Na een nachtje slapen --of wakker liggen-- in een hotel zonder airconditioning ging het echter bergaf met het vormpeil van Démare. Zaterdag kon hij, met de hulp van enkele ploegmaats van FDJ, nog net binnen de tijd over de streep bollen. Zondag was een bleke Démare nog niet hersteld en probeerde zijn team het op dezelfde manier. Gevolg: vier renners van FDJ die twintig minuten buiten tijd eindigden. Ignatas Konovalovas, nationaal kampioen van Litouwen, was één van hen.

Démare wou na de diskwalificatie van Peter Sagan een gooi doen naar het puntenklassement, maar hij zal nog minstens een jaar moeten wachten. Na Peter is zondag ook Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe), de broer van, uit de Tour moeten stappen. De kampioen van Slovakije kwam ook boven de tijdslimiet over de meet. Geen beroep of protest kan de broer van de wereldkampioen nog in de wedstrijd houden.

Kersvers Belgisch kampioen Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) is bij dezen gewaarschuwd.