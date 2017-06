'Oliver Naesen is het gedroomde uithangbord voor een nieuwe lichting Belgische wielertalenten'

S/VM: Een coup bij de Belgische voetbalbond, waar François De Keersmaecker aan de kant werd geschoven voor de 74-jarige Gérard Linard. Wat moeten we daarvan denken?

Jacques Sys: 'Er zijn daar in ieder geval heel wat vreemde manoeuvres in de achterkamer aan vooraf gegaan. Het lijkt erop dat die voorzittersverkiezing gebruikt werd als strijdtoneel voor persoonlijke afrekeningen, met Gérard Linard die plots als topkandidaat naar voren werd geschoven. Bart Verhaeghe wordt nu als de boeman geportretteerd, maar ik weet niet of dat zo is. Ik geloof erin dat hij het goed meent met het Belgische voetbal en hij heeft ook al goede zaken verwezenlijkt, al zal het (Euro)stadiondossier zeker een rol spelen in deze machtsstrijd. Het is daarentegen géén goede zaak dat een 74-jarige ééntalige man nu de KBVB moet vertegenwoordigen. Ook al kun je nog gepassioneerd zijn op die leeftijd, het getuigt van korte termijnvisie en is een gemiste kans om als Belgische voetbalbond eendracht uit te stralen. Als België nu ook nog wegvalt als speelstad voor het EK 2020 wordt dat helemaal een kwalijke zaak.'

'Maar zal François De Keersmaecker gemist worden? Dat denk ik niet. Hij was geen groot voorzitter, veeleer een compromisfiguur. Het valt nog af te wachten welke stempel Linard gaat drukken. In eerste instantie is hij een man van de cijfers. De man die de financiën van de KBVB rechttrok en het ontslag van CEO Steven Martens mee inluidde. Maar welke visie heeft hij? Staat hij open voor vernieuwing? Welke rol zal hij spelen in het nationale stadiondossier? Dat weten we allemaal niet.'

S/VM: Oliver Naesen kroonde zich in een sprint tot de nieuwe Belgische kampioen. Is hij een goed uithangbord voor ons vaderlandse wielrennen?

Jacques Sys: 'Absoluut. Een beter uithangbord kan je je eigenlijk niet indenken. Beter zelfs dan Greg Van Avermaet of Philippe Gilbert. Omdat hij alles in zich heeft om het gezicht van de nieuwe lichting Belgische talenten te worden. Hij presenteert goed, praat vlot en getuigt van een bepaald niveau in zijn communicatie. In dat opzicht doet hij denken aan Van Avermaet. Naesen koerst aanvallend, hij was er in de voorjaarsklassiekers overal bij, al kwam hij daarin nog net tekort tegen kalibers als Sagan. Hij moet nog een beetje sterker worden en dat beseft hij zelf ook wel. Hij is met zijn 26 jaar niet piepjong meer, een laatbloeier die aanvankelijk nog van het studentenleven genoot, maar zijn beste jaren komen eraan. Hij kan sprinten en bergop rijden. Stap per stap is hij aan het groeien en bij AG2R zit hij in een goede omgeving. Naesen is een goede Belgisch kampioen, ook al is het jammer voor Sep Vanmarcke, die weer maar eens nipt naast een belangrijke zege greep. Wat me vooral blij stemt met de titel voor Naesen is dat er voor het eerst sinds 2011 eindelijk nog eens een Belgische driekleur aanwezig zal zijn in de Tour.'

Lees ook: van feestende student tot Belgisch kampioen

S/VM: De Belgian Cats sloten een uitstekend EK basketbal af met een bronzen medaille. Was je verrast door deze hype of zie je het eerder als symbool van een nieuwe (vrouwelijke) wind die door de Belgische sportwereld waait?

Jacques Sys: 'Het lijkt me toch vooral de exponent van een generatie waarin twee uitzonderlijke talenten - Emma Meesseman en Ann Wauters - samenvallen. Meer dan van een uitgekiend topsportbeleid. De topsportscholen bewijzen wel hun nut en het valt alleen maar toe te juichen dat de vrouwenteams ook steeds professioneler worden en meer publiciteit krijgen. Daarbij verdient de coach van de Belgian Cats ook lof: Philip Mestdagh etaleerde vakkennis en bleef altijd rustig. Terwijl hij vooraf toch al voorspelde dat zijn ploeg wel eens de verrassing van het toernooi kon worden. In navolging van het hockey en volleybal heeft België er met de vrouwelijke basketbalploeg weer een bron van positivisme bij, die - zo bewees de voorbije week - mensen begeestert en samenbrengt.'