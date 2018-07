Omar Fraile vergalt nationale feestdag voor Jasper Stuyven

Omar Fraile (Astana) heeft zaterdag de veertiende etappe in de 105e Tour de France gewonnen. Na 188 kilometer van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Mende liet de 28-jarige Spanjaard de Fransman Julian Alaphilippe en Jasper Stuyven achter zich.

Stuyven deed een gooi naar de ritzege, maar werd op twee kilometer van de meet gegrepen. Rudy Mathys, in 1985 winnaar op de Champs Elysées, blijft zo de laatste Belgische ritwinaar op de nationale feestdag.

Geraint Thomas (Sky) behoudt de gele leiderstrui na de veertiende rit in de Tour. De 32-jarige Welshman kwam in het gezelschap van zijn naaste belagers over de finish en behield zo 1:39 voorsprong op zijn Britse teamgenoot Chris Froome en 1:50 op de Nederlander Tom Dumoulin.

De renners maakten er een geanimeerde rit van. Waaiers in de openingskilometers, gevolgd door een ruime vlucht met onder meer Peter Sagan en Julian Alaphilippe, die extra punten sprokkelden voor hun punten- en bergtrui, en een erg geaccidenteerde tweede wedstrijdhelft waarin die kopgroep helemaal verbrokkelde.

Zeven Belgen schoven vooraan mee: Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Thomas De Gendt, Jasper Stuyven, Julien Vermote en Thomas Degand.

De bedrijvigste van allemaal bleek Stuyven, want die ging ruim vijftig kilometer voor de finish samen met Tom-Jelte Slagter reageren op een uitval van Gorka Izaguirre. Toen zijn twee vluchtgezellen aan het kibbelen gingen, trok Stuyven ondanks de tegenwind alleen verder.

De 26-jarige Vlaams-Brabander begon ondanks het weerwerk van vooral Philippe Gilbert met een voorsprong van 1:35 aan de slotklim van tweede categorie, de Montée Laurent Jalabert. Dat bleek niet te volstaan, want in de achtergrond gingen eerst De Gendt en nadien Fraile meteen in de tegenaanval.

Net voor de top, twee kilometer voor de finish, ging Fraile op en over Stuyven, die ook Alaphilippe nog zag aansluiten. Fraile mocht op de streep zijn eerste ritzege in de Tour vieren, zes seconden voor de aankomst van Alaphilippe.

Stuyven kwam na al zijn inspanningen nog als derde over de streep, voor Sagan die nu al een astronomische voorsprong van 267 punten heeft voor het puntenklassement. De Gendt werd tiende, Gilbert voor de neus van Degand vijftiende.

De vijftiende etappe morgen van Millau naar Carcassonne is 181,5 kilometer lang. Onderweg moet er in volgorde één col van derde, één van tweede en één van eerste beklommen worden. Na de top van de Pic de Nore (12,3 km aan 6,3%) is het nog 41,5 kilometer dalen naar de aankomst.