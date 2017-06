Op de set van wielerfilm 'Coureur': 'De meeste acteurs zien er houterig uit op een koersfiets'

Kenneth Mercken (40) fietste in 2000 nog naar de Belgische titel bij de elite zonder contract. Het leverde hem een contract als semiprof op bij een Italiaanse opleidingsploeg. Hij was een fanatiek talent, daarin nog gepusht door zijn al even fanatieke vader, die de grenzen van het toelaatbare aftastte en zo de duistere kant van topsport leerde kennen. In 2005 borg Mercken de fiets op, niet langer bereid zijn gezondheid in gevaar te brengen in het najagen van zijn droom om ooit full-time profwielrenner te worden. Die allesverslindende ambitie om de beste te zijn en de heftige vader-zoonrelatie vormen de basis van een meeslepend drama met het in België zo gekoesterde wielermilieu als decor.

...