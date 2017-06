Opnieuw in de winkel: onze Tourgids

In deze special van 132 pagina's vormt een uitgebreid dossier het hart. Daarin wordt elke rit grondig besproken, met een analyse van de kanshebbers en het parcours, en anekdotes uit het rijke Tourverleden. Maar er is veel meer dan dat. Zoals een exclusief verhaal vanuit Colombia, waar we langs gingen bij de ouders van Nairo Quintana, maar ook het geheim van het wielersucces van het Zuid-Amerikaanse land ontrafelden.

Verder interviews met onder meer Romain Bardet, de nieuwe Franse Tourhoop, en met Richie Porte, de kleine Tasmaniër die zich opwerpt als dé uitdager voor Chris Froome. Met passie vertelt hij over zijn roots, zijn trainingen en over zijn evolutie van woelwater tot leider. Hij wil zijn goede vriend en ex-Skyploegmaat Froome van een vierde eindzege houden. Die hoopt zo eindelijk populair te worden in Engeland, want dat is vreemd genoeg nog altijd niet het geval. In een uitgebreide analyse zoeken we naar de redenen. Trekploegleider Steven de Jongh vertelt dan weer over zijn nauwe band en de kansen van die andere Tourfavoriet, Alberto Contador. Van Belgische kant doet Tim Wellens zijn ambities op een ritzege uit de doeken.

Bij de sprinters wil Mark Cavendish het ritzegerecord van Eddy Merckx evenaren. Of hem dat zal lukken, en wie daar een stokje zal voor steken, analyseert Robbie McEwen, de ex-groenetruiwinnaar en tegenwoordig analist bij de Australische tv.

Naar aanleiding van de start in Düsseldorf bespreken we ook de knipperlichtrelatie van Duitsland met de Tour. En natuurlijk kon, gezien de vijftigste verjaardag van zijn dood, een verhaal over Tom Simpson niet ontbreken. We trokken naar Engeland, voor een gesprek met zijn ex-ploegmaat en boezemvriend Vin Denson. Als uitsmijter diepen we uit de Tourgeschiedenis zeven vermetele aanvallers op: van Jackie Durand over Claudio Chiappucci tot Jens Voigt. Veel leesplezier!