Oppermachtige Niki Terpstra wint Ronde van Vlaanderen

Het eerste lusje met de Oude Kwaremont en Paterberg zorgde voor fikse verbrokkeling in het peloton. Na de kasseizone van de Mariaborrestraat reden drie renners op kop: de Deen Mads Pedersen en de Nederlanders Sebastian Langeveld en Dylan Van Baarle. Daarachter was duidelijk dat de favorieten elkaar waard waren op de bergjes. Al was er op de Koppenberg één man die imponeerde: Niki Terpstra sloeg al even een gat van tien meter.

Nadat Sonny Colbrelli een aantal keren in de aanval was gegaan, was het de beurt aan diens ploegmaat Vincenzo Nibali om op avontuur te trekken. Terpstra sprong mee met de winnaar van Milaan-San Remo. De Italiaan bleek in die aanval al snel zijn motor op te blazen en moest de Nederlander laten rijden.

Op de Kwaremont vloog een ontketende Terpstra op en over de drie koplopers. Enkel een opvallend sterke Pedersen bleef lange tijd op een handvol seconden hangen.

Terpstra liep veertig seconden uit op een groepje met daarin Michael Valgren Andersen, Zdenek ¦tybar, Greg Van Avermaet, Sep Van Marcke, Wout Van Aert, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven, Philippe Gilbert, Oliver Naessen en wereldkampioen Peter Sagan. Toen de wereldkampioen op de laatste meters van de Paterberg een gat sloeg, moesten de Belgen passen. Na de laatste helling van de dag leek een duel tussen Sagan en Terpstra in de maak, maar Sagan slaagde er niet in om een seconde dichter bij de Nederlander te komen. Uiteindelijk werd hij weer opgeslokt door de tienkoppige groep met de Belgen.

Terpstra, die een week geleden ook al op imponerende wijze de E3-prijs won, reed alleen naar de streep. Pedersen werd met een tweede plaats beloond voor zijn aanvalslust. Gilbert, Terpstra's ploegmaat, mocht als derde mee op het podium.

"Ik heb als jonge renner altijd van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen gedroomd. Vandaag staan ze alle twee op mijn palmares", straalde de 33-jarige Terpstra achteraf.