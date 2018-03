Peter Sagan pakt zege in Gent-Wevelgem

Wereldkampioen Peter Sagan heeft zondag voor de derde keer in zijn carrière Gent-Wevelgem (WorldTour) gewonnen. In een groep met ruim twintig renners was de 28-jarige Slovaak duidelijk sterker dan de Italiaan Elia Viviani en de Fransman Arnaud Démare.

Door versnellingen op en rond de Kemmelberg bleven er voorin nog slechts 24 renners over in de finale van de 80e editie van Gent-Wevelgem. Daar waren wel heel wat snelle jongens bij: Peter Sagan, Elia Viviani, Sacha Modolo, Arnaud Démare, Greg Van Avermaet, Danny Van Poppel, Matteo Trentin en Michael Matthews.

Sagan, die ook al in 2013 en 2016 won, was in de spurt duidelijk de betere en volgt op de erelijst Greg Van Avermaet op.