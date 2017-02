Peter Sagan pakt zege in Kuurne-Brussel-Kuurne

De Slowaak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) heeft zondag de 69e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne (1.BC) op zijn palmares geschreven. De 27-jarige wereldkampioen haalde het na 200,7 kilometer op de Brugsesteenweg in Kuurne voor Jasper Stuyven en de Brit Luke Rowe.

Jasper Stuyven, Luke Rowe, Tiesj Benoot, Matteo Trentin en Peter Sagan sneden de laatste lokale ronde aan met ongeveer een halve minuut voorsprong op de achtervolgers. Niemand deed nog een ultieme poging om een sprint te vermijden.

Sagan, zaterdag tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, was oppermachtig in de sprint. Stuyven, vorig jaar winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, moest tevreden zijn met de tweede plaats. Rowe werd derde.

De top vijf werd vervolledigd door Tiesj Benoot en de Italiaan Matteo Trentin.

Tom Boonen verscheen wegens maagproblemen niet aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. De kopman van Quick-Step Floors won de koers drie keer (in 2007, 2009 en 2014) en is daarmee recordhouder. De 36-jarige Boonen is bezig aan zijn laatste weken als profrenner. Na Parijs-Roubaix op 9 april hangt hij zijn fiets aan de haak.