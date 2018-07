Philippe Gilbert stapt uit de Tour na zware val

Dat deelde de 36-jarige Luikenaar maandag mee nadat hij na de zestiende rit in de medische post was langsgegaan.

Gilbert kan niet op zijn knie steunen en wordt met een ambulance voor een MRI naar het ziekenhuis overgebracht. 'Mijn Tour is voorbij', klonk het verslagen in een korte reactie.

In de afdaling van de Col du Portet d'Aspet ging Gilbert uit de bocht. Hij dook over een muurtje het ravijn in, maar reed de etappe desondanks uit en mocht ook nog het podium op om de Prijs voor de Strijdlust in ontvangst te nemen.

Philippe Gilbert: 'Ik heb veel geluk gehad'

De horrorcrash van Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) over een muurtje in de afdaling van de Col du Portet d'Aspet, donderdag tijdens de zestiende rit van de Ronde van Frankrijk, had fysiek maar vooral ook mentaal impact op de Belg. Hij liet zijn emoties aan de teambus de vrije loop en moest een wonde aan de knie laten hechten.

Aanvankelijk keek Gilbert nog vrij sereen terug op de crash. 'Ik had schrik toen ik viel. Het was redelijk diep, een meter of vier, en er lagen redelijk veel stenen. Keihard. Ik landde op mijn rug, keek rond mij, zag alleen maar stenen, en ik dacht: ik ben overal gebroken. Ik durfde me zelfs niet te bewegen.'

'Ik heb gewacht tot er mensen waren, en die waren er redelijk snel. Bedankt aan hen om me eruit te halen. Ik ben blij dat ik de finish kan halen. Dit is een ervaring die ik nu ook eens heb meegemaakt. Het was mijn fout dat ik viel. Ik koos het verkeerde traject en remde te weinig af met mijn voorrem.'

Pas toen hij terug was gekomen aan de teambus, sijpelden de emoties binnen bij de Waal, die net de tv-beelden terug had gezien: 'Het is verschrikkelijk. Ik heb veel geluk gehad. Heel veel geluk', klonk het voor z'n stem brak en hij in tranen de bus instapte.

De lichamelijke schade lijkt beperkt. Gilbert klaagde zelf over veel pijn, maar vermoedde dat hij geen breuken opliep.

Ook ploegarts Toon Cruyt denkt niet er iets gebroken is. Toch ging Gilbert na afloop naar de medische post. 'Niet om foto's te nemen, maar om zijn wonde aan de knie te laten naaien. De omgeving daar is meer steriel dan die in een hotel', aldus Cruyt.