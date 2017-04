Philippe Gilbert wint Ronde van Vlaanderen na weergaloze solo

Na de eerste Antwerpse start begon de koers bijzonder traag. Een achtkoppige vlucht van de dag, met de Belgen Michael Goolaerts, Stef Van Zummeren en Edward Planckaert, kreeg 11 minuten van het peloton. Ook na de eerste passage van de Oude Kwaremont bleef dat zo.

Op 95 km van de finish, op de Muur van Geraardsbergen en de Kapelmuur komt er een groepje tussen de acht koplopers en het peloton. Veel grote kanonnen in dat groepje, met onder andere Bodnar, Boonen, Gilbert, Trentin, Vanmarcke, Stuyven, Rowe, Moscon, Démare, Vanspeybrouck, Modolo, Chavanel, Coquard. Van Avermaet en Sagan misten de aanslag en waren op achtervolgen aangewezen.

Gilbert knalt weg

Op 67 kilometer van het einde loopt dat elitegroepje de acht koplopers in. Zo'n 12 kilometer later, bij de tweede passage van de Oude Kwaremont, knalt Philippe Gilbert weg. Pechvogel is Sep Vanmarcke: hij valt in de afdaling.

Terwijl Gilbert zijn voorsprong uitdiept, komen Sagan, Van Avermaet en co terug aansluiten bij het groepje-Boonen. Op de Koppenberg gaan de Italiaan Fabio Felline en de Nederlander Dylan Van Baarle er dan weer vandoor.

Op de Taaienberg zijn er kettingproblemen voor Boonen en, belangrijker, een aanval van Peter Sagan. Hij krijgt Van Avermaet, Oliver Naesen, Matteo Trentin en Yoann Offredo mee. Samen met Van Baarle en Felline gaan ze op zoek naar de Belgisch kampioen. In eerste instantie geraken ze niet dichterbij en blijven ze op ongeveer een minuut hangen van Gilbert.

Val der favorieten

De buit is helemaal binnen wanneer Van Avermaet, Naesen en Sagan, die uit hun groepje waren weggereden, ten val komen op 17 kilometer van de finish, in de laatste afdaling van de Oude Kwaremont. Van Avermaet en Naesen herpakken zich, rapen Van Baarle op en rijden als een trio achter Gilbert aan. Bij Sagan is het vet dan weer van de soep.

Het achtervolgende trio kan nog wat van de voorsprong afsnoepen, maar Gilbert haalt het toch en komt alleen aan in Oudenaarde.

Rivera wint bij de vrouwen

Coryn Rivera heeft de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen gewonnen. Ze won in de sprint van een groepje met vijftiental rensters, dat ontstond toen vier aanvalsters werden ingehaald. Het was nochtans lang wachten op de goede ontsnapping, pas op 40 kilometer van de finish geraakte een groepje voorop. Lotte Kopecky was de enige Belgische in het groepje dat sprintte en finishte als vijfde.

Belangrijkste overwinningen en onderscheidingen van Philippe Gilbert 2009: Ronde Van Lombardije, Sportman van het jaar 2010: Amstel Gold Race, Ronde van Lombardije; Sportman van het jaar 2011: Amstel Gold Race, Brabantse Pijl, Waalse Pijl, Ronde van Lombardije, Sportman van het jaar, Belgische kampioenschap op de weg en tijdrijden 2012: Wereldkampioenschap op de weg 2014: Amstel Gold Race, Brabantse Pijl 2016: Belgisch kampioenschap op de weg 2017: Ronde van Vlaanderen