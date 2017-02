Rechtszaak tegen Lance Armstrong mag doorgaan

De Amerikaanse overheid eist een schadevergoeding van 100 miljoen dollar (bijna 95 miljoen euro) van de ex-renner, die begin 2013 zijn zeven Tourzeges moest afstaan nadat hij bekend had jarenlang doping te hebben gebruikt.

De overheid wil het bedrag recupereren dat destijds als sponsorgeld via US Postal aan Armstrong betaald werd en sloot zich zo aan bij een rechtszaak die Armstrongs voormalige ploegmaat Floyd Landis reeds in 2010 aanspande.

Als de Amerikaanse overheid deze zaak wint, krijgt Landis een deel van de schadevergoeding omdat hij destijds als klokkenluider het dopingmisbruik aan het licht bracht.

In 2014 werd een eerste verzoek van Armstrong om de rechtszaak te seponeren al afgewezen door een Amerikaanse federale rechter. Nadien stuurde hij aan op een kort geding. Volgens Armstrong heeft de Amerikaanse overheid geen enkele schade geleden en heeft het bedrijf US Postal Service enkel voordelen gehaald uit de sponsoring van de gelijknamige wielerploeg.