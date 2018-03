Richard Depoorter: de kampioen die stierf in een tunnel

In Richard Depoorter schuilde een groot rondetalent. Maar niet altijd had hij de behoefte om zijn klasse te demonstreren. De bescheiden banketbakker koerste puur voor het plezier.

Waarom zou Richard Depoorter ook alles voor het wielrennen opzij schuiven? Na zijn huwelijk werd hem een fietsenfabriekje in de schoot geworpen, hij verdiende behoorlijk wat geld. Het leven lachte hem toe. Tot de Tweede Wereldoorlog uitbrak en hij onder de wapens moest. Depoorter wordt gevangengenomen en op transport gezet. In 1942 keert hij naar België terug, nadat hij ook nog een treinongeluk overleefde. De bezetter stond toe dat er in België werd gekoerst en zo won Richard Depoorter in 1943 met panache Luik-Bastenaken-Luik. Vier jaar later deed hij dat nog eens over.

In 1948 nam Richard Depoorter deel aan de Ronde van Zwitserland. Hij stond na drie ritten op de tweede plaats en wilde in de etappe die over de befaamde Süstenpass voerde leider Ferdi Kübler aanvallen. De mythische Zwitser ging snel in de aanval, maar Depoorter zette de achtervolging in. Dan gebeurde een onvoorstelbaar drama. Richard Depoorter reed door een tunnel en zou die nooit levend verlaten. Enkele achtervolgende renners vinden zijn lichaam en dragen hem met tranen in de ogen buiten. Officieel heette het dat hij in de onverlichte tunnel tegen een wand was gebotst, maar later zou uit onderzoek blijken dat hij aangereden werd door zijn eigen volgwagen. Op zijn trui zaten sporen van een autoband. Zijn broer Willy sprak van een regelrechte moordaanslag. Het heette dat Ferdi Kübler die Ronde van Zwitserland absoluut moest winnen. Depoorter werd 33 jaar.

De uitvaart van Richard Depoorter zorgde in Ichtegem voor een nooit geziene volkstoeloop. Er werden over het drama tientallen liedjesteksten geschreven. Na tien jaar procederen van de familie Depoorter werd de chauffeur van de auto tot zes maanden cel veroordeeld. Hij overleed voor hij zijn straf kon uitzitten. Lomme Driessens, die ook in de volgwagen zat, viel tijdens het proces in zwijm en werd ongemoeid gelaten.

Richard Depoorter leeft nog altijd verder in zijn geboortedorp Ichtegem: in de dorpskern staat een standbeeld van een flandrien, een herinnering aan de veel te vroeg gestorven renner.