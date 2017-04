Rijdt Tom Boonen binnenkort Dakarrally?

Er is al veel gespeculeerd over wat Tom Boonen na zijn wielercarrière zal doen. Volgens het magazine Grinta! zou hij ambassadeur en verdeler worden van Donkervoort Automobielen, de Nederlandse sportwagenfabrikant, die in Herent een vestiging wil openen en via Boonen de Belgische markt wil veroveren. Volgens vader André is er echter nog niets beslist. 'Dat is maar een aanbod. Het zou sowieso geen fulltimejob zijn.'

Ook op tafel: plannen om deel te nemen aan de Dakarrally, bevestigt André. 'Mijn neef (Gregoor Bauwens, zaakvoerder van de gelijknamige garage uit Balen, nvdr) reist al jaren naar Argentinië voor de Dakar. Hij heeft al vaak gevraagd of Tom niet mee wil. En die heeft daar wel oren naar.' Dat Boonen het laatste jaar veel optrok met ex-Dakardeelnemer Koen Wauters, voor de docureeks op VTM, zal daar niet vreemd aan zijn.

Ook al besproken: de Kempenaar die in het PK Carsportteam van Anthony Kumpen zal deelnemen aan wedstrijden van het Belcar Endurance Championship, zoals de 24 uur van Zolder. 'Dit jaar zal moeilijk zijn, omdat alle programma's al vastliggen', zegt Kumpen. 'Misschien kan Tom op het einde van het raceseizoen, in het najaar, wel enkele tussenseizoenswedstrijden rijden, met oog op een volledige Belcar-campagne in 2018. Op nationaal niveau kan hij daar zeker meedraaien met de top. Een ínternationale carrière moet en wil Tom niet meer ambiëren, dat gebrek aan kilometers en ervaring, ook om de auto af te stellen met de ingenieurs, kan hij niet meer helemaal bijbenen. Maar dat hij capaciteiten heeft als autorijder, dat is een feit. Als coureur is Tom het gewoon om met hoge snelheid bochten te nemen en om de juiste lijnen te volgen. Het wordt, na Parijs-Roubaix, alleen zaak om zo veel mogelijk uren op het circuit te oefenen. Zoals hij ook als renner veel heeft moeten trainen.'

Lees het volledige artikel over de autopassie van Tom Boonen in onze Plus-zone.