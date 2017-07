Rit 6 in de Tour: een rotonde op 200 meter van de finish, dat is om miserie vragen

Het lijkt nu onwerkelijk, en toch gebeurde het in de twintigste rit van de Tour 1960. Op weg naar Troyes hoort koersdirecteur Jacques Goddet dat president Charles De Gaulle zich de onder de toeschouwers bevindt in diens woonplaats Colombey-les-deux-Eglises, zo'n 70 kilometer voor de finish. Daar aangekomen laat Goddet het peloton halt houden en roept hij: 'Le Tour salue affectueusement le président De Gaulle.' Gele trui Gastone Nencini, groene trui Jean Graczyk en wereldkampioen André Darrigade mogen één voor één langs bij de legendarische ex-generaal, het jaar ervoor op 68-jarige leeftijd verkozen tot de eerste president van de nieuwe Vijfde Republiek van Frankrijk. In zijn onderhoud met leider Nencini fluistert De Gaulle hem toe: 'Veel geluk, u gaat de Tour winnen.' Geen straffe voorspelling, want met nog één etappe te gaan had de Italiaan vijf minuten voorsprong.

