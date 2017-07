Romain Bardet: 'Ik heb geen contract met de natie om de Tour te winnen'

De afdaling van de Côte de Domancy, ooit de scherprechter op het door Bernard Hinault gewonnen WK van 1980 in Sallanches, ligt er in de plenzende regen spiegelglad bij. De kalk van rennersnamen op het wegdek, een relict van de tijdrit daags voordien, is veranderd in bruine zeep. In een verwoede poging om de ontsnapte Mikaël Cherel te volgen, slaat Bauke Mollema, de tweede in het klassement, tegen het asfalt. De Groninger zal in de stand terugvallen naar de tiende plaats.

