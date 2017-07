Sagan probeert via TAS opnieuw in Tour te raken: publiciteitsstunt of meer?

Peter Sagan en zijn ploeg Bora-Hansgrohe trokken naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) om de uitsluiting van de Slovaak in de Ronde van Frankrijk aan te vechten. Hun doel: 'De renner weer in de Tour krijgen, en dat is geen symbolische eis'.