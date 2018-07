Sagan sprint naar zege in tweede etappe in Tour en pakt geel

Sagan haalde het na een etappe over 182,5 km van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon in een sprint van een klein groepje voor de Italiaan Sonny Colbrelli en de Fransman Arnaud Démare.

Timothy Dupont werd zesde en eerste Belg. Aanvankelijk leek het net als zaterdag een massasprint te worden, maar door een massale valpartij in een bocht in de voorlaatste kilometer werd een heel aantal snelle mannen, bij wie gele trui Gaviria, uitgeschakeld.

De (ontregelde) sprint kwam er nadat de Fransman Sylvain Chavanel (Direct Energie) als laatste overlever van een vluchtersgroepje van drie op ruim 13 km van de streep werd gegrepen. 'La Machine', op zijn 39e bezig aan zijn achttiende Tour (een record), reed aanvankelijk weg met de Nieuw-Zeelander Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) en de Oostenrijker Michael Gogl (Trek-Segafredo) maar die moesten al snel afhaken. Daarna ging Chavanel moedig alleen verder maar tegen een jagend peloton bleek hij niet opgewassen.

In het algemene klassement neemt Sagan de leiderstrui over van de Colombiaan Gaviria, die zaterdag de eerste etappe won. Morgen staat in de Tour een ploegentijdrit over 35,5 km op het programma met start en aankomst in Cholet.