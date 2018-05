Sensatie in de Giro: Chris Froome rijdt virtueel in roze trui

Eerst deden de Sky-ploegmaats van Froome roze trui Simon Yates en Domenico Pozzovivo kraken op de Colle delle Finestre. Nadien nam de omstreden Brit de koers zelf in handen. Hij viel aan op de onverharde stroken van de Finestre en kwam met meer dan veertig seconden voorsprong over de top.

De eerste achtervolgers waren Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, diens ploegmaat Sebastien Reichenbach, Miguel Angel Lopez Moreno en Richard Carapaz. Zij zagen hun achterstand in de afdaling van de Finestre en de beklimming naar Sestrière oplopen tot 2:40.

In de strook daarna kon Froome nog twintig seconden verder wegrijden, en zo ging hij op en over Dumoulin in de virtuele stand. De voorsprong schommelt sindsdien tussen de 2:50 en 3:00. De achterstand van Froome op Dumoulin in het klassement is 2:54.

Voor de finish van de slotklim van de negentiende etappe wacht nog een klim van eerste categorie naar Bardonecchia. Froome stond voor de start van de rit pas vierde op 3:22 van Yates. Die verloor intussen meer dan twintig minuten en valt dus ver terug in het klassement.

Yates won eerder in deze Giro drie etappes en veroverde de roze trui in de zesde etappe, die hij nadien dertien dagen mocht dragen.

De Giro eindigt zondag.