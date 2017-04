Sep Vanmarcke: 'Een leven lang knechten voor Tom Boonen, dat prikkelt mij niet'

Het zit Sep Vanmarcke niet mee. Zijn zware val in Strade Bianche was nog maar net verteerd toen hij een vreemde maaginfectie opliep. Herkomst van de bacterie onbekend: er zijn geen zieken in de ploeg of bij het gezin Vanmarcke. Tijdens de wedstrijden van vorige week kon de Oost-Vlaming zijn eten niet verteren, en zoals Michel Wuyts en José De Cauwer zo graag benadrukken: brandstof tanken in koers is levensbelangrijk voor een wielrenner. Zo'n ziekte wil je niet krijgen vlak voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. 'De ellende begon vorige week woensdag in Dwars door Vlaanderen', vertelt Vanmarcke. 'Ik stond daar nochtans met goede moed, want de drie ribben die ik had gekneusd in Strade Bianche deden eindelijk minder pijn. Ik dacht dat ik zou kunnen knallen.' Knallen werd het, maar niet zoals hij had gehoopt: hij moest voortdurend naar het toilet. 'Met overgeven erbij, mijn tenue zag er lief uit na de koers.' De GP E3-Harelbeke bracht enig beterschap. Toen de juiste vlucht vertrok, dichtte Vanmarcke vlot het gat. 'Ik kon een kloof overbruggen met Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert. Met de conditie zit het dus wel goed. Maar zodra ik diep moest gaan, begon de maag weer op te spelen. Ik besloot meteen af te zeggen voor Gent-Wevelgem. Met een paar dagen uitzieken is het hopelijk opgelost. Ik heb het in de koers nog niet kunnen tonen, maar ik heb nog nooit beter gereden. In de Omloop Het Nieuwsblad volg ik vlot Van Avermaet en Peter Sagan, terwijl ik van plan was om veel later in het seizoen te pieken. Als deze ziekte verteerd is, rij ik in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix weer met de besten mee.'

...