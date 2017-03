The Artist, voordien bekend als Peter Sagan

"In de heuvelzone moest ik denken aan Frans Verbeeck, die ooit zei dat Eddy Merckx vijf kilometer per uur te rap reed. Wel, dat gevoel had ik bij Peter Sagan." Aldus sprak Sep Vanmarcke na de Omloop Het Nieuwsblad op de radio. Een van de vele superlatieven waarmee de Slovaakse goudklomp de jongste weken werd opgeblonken. Greg Van Avermaet noemde hem "de Merckx van zijn generatie", Francesco Moser omschreef hem als "een combinatie van Roger De Vlaeminck en BeppeSaronni" en volgens Filippo Pozzato is Sagan zelfs de sterkste renner óóit. "Omdat er nooit zoveel toprenners geweest zijn - uit zoveel verschillende landen - en Peter die allemaal, van klimmers tot sprinters, op hun terrein klopt."

...