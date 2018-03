The making of Greg Van Avermaet: hoe een pitbull beter leerde bijten

'Verliezen raak je op den duur óók gewoon.' Aldus luidde de titel boven een interview in Sport/Voetbalmagazine met Greg Van Avermaet (32), in de winter van 2010. Ruim zeven jaar later is de Oost-Vlaming geworden wat hij altijd wilde zijn, en eigenlijk altijd is geweest: een échte winnaar. Zondag, eindelijk, ook van de Ronde van Vlaanderen?