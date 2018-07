Thomas vs. Froome: (g)een broedermoord?

Donderdag 19 juli - Bourg-Saint-Maurice -> Alpe d'Huez - 175,5 km

De derde Alpenrit op rij en de langste: 175,5 km, al is ook dat niet overdreven. Maar deze keer wel een klassieker met drie legendarische beklimmingen. Liefst 71 km bergop, met volgens Christian Prudhomme een hoogteverschil van 5000 m. "Du jamais vu!"

Maar, lichtjes overdreven: 'slechts' 4700 m dénivelé positif. Zo'n 200 m meer dan drie bergritten in de Tour van 2017, 110 m meer dan de Chris Froome-etappe in de jongste Giro over de Colle delle Finestre, en een 30-tal meer dan de vierde rit van de Tirreno-Adriatico van dit jaar.

Het kan trouwens nog straffer: in de Giro van 2017 moesten de renners in de etappe over de Mortirolo, Stelvio en Umbrailpass 5383 verticale meters overwinnen (gewonnen door Vincenzo Nibali), in de Giro van 2011 lag zelfs een Dolomietentocht van liefst 5768 hoogtemeters (gewonnen door Mikel Nieve).

Het totale hoogteverschil van deze Tour bedraagt trouwens 44.465 m, 2000 minder dan in 2017, ruim 8000 minder zelfs dan in 2016 (52.520 m), een record in moderne Tourtijden. Toen lagen er ook 28 cols van tweede, eerste en buiten categorie op het parcours, dit jaar 25 stuks.

Skytrein

Na een mogelijk helse openingsweek en met de twee voorgaande Alpenetappes in de benen, wordt deze rit hoe dan ook moordend. Met eerst de col de la Madeleine (25,3 km aan 6,2%).

Opmerkelijk: de laatste passage dateert al van 2013. Toen de eerste Tour van Nairo Quintana, waarin hij tweede werd na Chris Froome.

Na de afdaling wacht de venijnige Lacets de Montvernier (3,4 km aan 8,2%), met zijn smalle haarspeldbochten en prachtig zicht van bovenaf.

Daarna weer een beroemde tweeduizender: de col de la Croix de Fer (29 km aan 5,2%). Vorig jaar ook op het menu, in de etappe naar Serre Chevalier, en van een andere kant beklommen, maar Thomas De Gendt kwam er wel als eerste boven, als enige Belg ooit.

Deze Croix de Fer en de Madeleine zijn weliswaar zeer lang, maar niet super steil, geknipt dus voor een treintje bergop - nietwaar, Team Sky? Volgen wordt de opdracht, want er rest nog een duikvlucht van 30 km en een vlak stuk van 10 km naar Alpe d'Huez (13,8 km aan 8,1%).

Een jubileumaankomst trouwens, want de 30e finish op de Alp, al is het wel de 31e passage, gezien de twee beklimmingen in één rit in 2013 van de Hollandse berg. Al kun je intussen van een Franse berg spreken, met zeges van Pierre Rolland in 2011, Christophe Riblon in 2013 en Thibaut Pinot in 2015.

Opvallend ook: geen eindwinnaars van de Tour. En dat is veeleer regel dan uitzondering: alleen Fausto Coppi in 1952, Lance Armstrong in 2001 (wel geschrapt) en Carlos Sastre in 2008 wonnen op de Alp én droegen de gele trui in Parijs.

Geen broedermoord

Of Geraint Thomas, op La Rosière duidelijk de beste, kan/zal winnen op de Alp, hangt voor een deel af van de vluchtersgroep, en of die genoeg ruimte zal krijgen om vooruit te blijven. En of Chris Froome zijn ploegmaat/geletruidrager zal durven aan te vallen.

Want dat is nu dé vraag na amper twee bergritten. Ongetwijfeld zal Team Sky weer een moordend tempo opleggen, tot aan de voet van de Alp of halverwege. Maar wat doet Thomas als Froome versnelt en niemand volgt? Blijven zitten of op diens wiel springen? Of zélf eerst aanvallen, zoals naar La Rosière?

Op de persconferentie na de rit naar woensdag was het niettemin zeer opvallend hoe hij van toon veranderde. Eerder deze week zei Thomas dat de Alpen zouden beslissen over het leiderschap binnen Team Sky, via een natuurlijke selectie.

Maar hoewel de Welshman op de slotklim nog beter leek dan Froome, veranderde hij plots van toon: "Chris is de leider, hij is onze beste kans op de eindzege. Als ze mij vragen om voor hem te rijden, zal ik voor hem rijden."

Een opmerkelijke switch voor iemand die net een ritzege gepakt heeft, én de gele trui, en ruim 1 minuut en 20 seconden voorstaat op Froome.

Niet te vergeten: Thomas heeft al bijgetekend bij Team Sky, inclusief een fikse loonsverhoging tot 2,5 miljoen euro (al dan niet met extra bonussen) - dat kon hij bij geen enkele andere ploeg verdienen. Beiden komen, zo bleek ook uit foto's van het ploegdiner 's avonds, bovendien uitstekend overeen.

Niet vergeten dat ze al sinds 2008 ploegmaats zijn, van bij Barloworld. De vergelijking met de Tour van 2012 en de rivaliteit tussen Froome en Bradley Wiggins gaat dus niet op. Die konden elkaar toen niet luchten.

Niet toevallig feliciteerde Wiggins, via enkele tweets, na de rit naar La Rosière uitgebreid de Welshman. En zei hij eerder deze week dat Team Sky "een groot probleem heeft als Thomas geel pakt."

Of die dat geel houdt tot in Parijs, zal dus afhangen of hij zich effectief zal neerleggen bij eventuele teamorders om Froome te laten gaan als die aanvalt.

En als hij dat niet doet, in hoeverre hij nog anderhalve week met de druk van de gele trui op de schouders zijn huidige niveau zal kunnen aanhouden. Dat heeft Thomas over drie weken immers nog niet bewezen. Anderzijds offerde hij de voorbije Rondes van Frankrijk ook telkens zijn kansen op voor Froome.

Anderzijds kan je je ook afvragen: wil Team Sky, gezien de hele controverse rond Froome, wel dat die het geel pakt? Een eindoverwinning voor Thomas (tenslotte ook een (échte) Brit/Welshman) en een tweede plaats voor Froome zou meer sympathie opleveren.

Ze kunnen zo zelfs het eerste duo uit dezelfde ploeg worden dat als eerste en tweede eindigt in de Tour, sinds Bjarne Riis en Jan Ullrich in 1996.

Toch is de kans groter dat de volgorde Thomas - Froome omgedraaid zal worden. De Team Skyploegleiding heeft de voorbije twee weken al een paar keer duidelijk gemaakt dat Froome dé leider is, zoals Thomas herhaalde op La Rosière. Afwachten dus. Maar een échte broedermoord lijkt het niet te zullen worden.

Drietand wordt tandenstoker

Alleen Tom Dumoulin kan zich misschien nog tussen het Skyduo wringen. Ook omdat hij, als wereldkampioen, nog een toptijdrit in de benen heeft. En als enige, naast misschien de sterke Primoz Roglic, in de slottijdrit op zaterdag nog tijd kan goedmaken op Froome en Thomas (of omgekeerd). Al zal hij ervoor nog een stuk van zijn huidige achterstand (1 minuut en 44 seconden op Thomas) moeten verkleinen.

Het enige lichtpuntje voor de Nederlander: de Skytrein, op Froome, Thomas en Kwiatkowski na, heeft nog geen onverwoestbare indruk nagelaten. Zowel Moscon, Poels als Bernal moesten op La Rosière opvallend vroeg passen.

Met de achterstand die de andere tegenstanders nu al hebben opgelopen, maken die geen kans meer op de gele trui. Niet Vincenzo Nibali (of die zou weer een miraculeuze heropleving moeten kennen in de derde week) en ook niet de zogenaamde drietand van Movistar.

Die is nu veeleer een stompe tandenstoker is geworden, nu Valverde is weggevallen, Landa nog sukkelt na zijn val richting Roubaix en alleen Quintana nog enigszins kon volgen op La Rosière. Maar uiteindelijk toch moest passen toen Daniel Martin en Froome versnelden, in achtervolging op Thomas. Met deze vorm zal de Colombiaan een achterstand van ruim drie minuten op de Skyrenner nooit goedmaken, zeker niet met de slottijdrit in het verschiet.

Verdoemd

Kunnen de Belgen winnen op de Hollandse berg? Dan moeten ze hopen dat Team Sky een vroege vlucht laat gaan. Al is Alpe d'Huez wel verdoemd voor onze landgenoten: Michel Pollentier won er als enige, maar zijn 'peerverhaal' is bekend. Lucien Van Impe verloor er na een aanrijding met een volgwagen de Tour van 1977 en strandde op twee tweede, twee derde en twee zesde plaatsen - al noemde hij zijn villa in Impe wel 'Alpe d'Huez', omdat hij er in 1976 het geel had veroverd. Nog altijd krijgt Lucien brieven uit Frankrijk, met op de enveloppe: 'Lucien Van Impe, Alpe d'Huez, Belgique'.

Daarnaast eindigden alleen Stan Ockers (3e in 1952 na Fausto Coppi en Jean Robic) en Paul Wellens (3e in 1979 na Joaquim Agostinho en Robert Alban) ooit in de top drie.

Sinds de jaren 90 is het huilen met de tricolore pet op, want slechts vier toptienplaatsen: van Claude Criquielion (9e in 1990), Jan Nevens (4e in 1992, als overblijver van een vroege vlucht, waarin ook winnaar Andy Hampsten zat), Kurt Van de Wouwer (8e in 1999) én Thomas De Gendt (5e in 2011).

Die was voor een keer niet meegegaan in een ontsnapping en eindigde in het gezelschap van Cadel Evans en de broers Schleck. Terwijl De Gendt tot voor de Ronde van Zwitserland van dat jaar in competitie nog nooit een col van meer dan 10 km had beklommen... Maar, relativeerde Thomas: "Ik heb me voorbije ritten gespaard. Ik had nog veel krachten over." Op de twee na laatste dag van zijn éérste grote ronde. Op zijn 24e.

Rekent hij zeven jaar later af met de Belgische vloek van de Alp?