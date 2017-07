Toch geen tijdstraf voor Uran

Dat laat Jonathan Vaughters weten via Twitter. De manager van Cannondale-Drapac, het team van Rigoberto Uran, was gisteren niet te spreken over het feit dat Uran een tijdstraf van twintig seconden kreeg omdat de renner bevoorrading zou hebben aangepakt zes kilometer voor de finishlijn.

Incredible news!!! @UCI_cycling has reversed decision!!! No penalty for Rigo!!!! Thank you, Thank you, Thank you!!! -- Jonathan Vaughters (@Vaughters) 14 juli 2017

Uit wedstrijdbeelden bleek dat de winnaar van de etappe en derde in het klassement Romain Bardet ook iets zou hebben aangenomen in de slotfase van de wedstrijd, maar hij werd niet bestraft. Een moeilijke opgave voor de Tour-organisatie, want Bardet Bardet zou dan vandaag ook een tijdstraf moeten krijgen. Op de Franse nationale feestdag nota bene.

De UCI heeft volgens Vaughters dus beslist om geen van beide renners te straffen. Uran komt tot op 35 seconden van leider Fabio Aru in het algemene klassement, Bardet blijft op 25 seconden staan.