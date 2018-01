Tour 2019 start op 6 juli op Brusselse Grote Markt

Dat maakten de organisatoren dinsdag bekend tijdens een persconferentie op het Museumplein in Brussel.

In de tweede etappe wordt er een ploegentijdrit gereden, eveneens met start en aankomst in Brussel. Na de start aan het Koninklijk Paleis in het stadscentrum, volgt er een etappe over 28 kilometer met onder meer een passage aan het Terkamerenbos. Via de brede lanen van de hoofdstad gaat het vervolgens richting het Atomium, waar de aankomststreep ligt.

Eren

Een mooi en gevarieerd parcours met heuvels en kasseistroken, dat in Brussel, Vlaanderen en Wallonië passeert. Zo benadrukte Thierry Gouvenou, de parcoursverantwoordelijke van organisator Amaury Sports Organisation (ASO). Hij verwacht overigens een sprint in de straten van Brussel.

'De brede wegen moeten een veilige finale garanderen', vertelde hij. 'Na de start op de Grote Markt gaat het via Molenbeek en Anderlecht naar het Pajottenland. Dan volgen Ninove en Geraardsbergen, met de beklimming van de Kapelmuur en de Bosberg. Vervolgens wordt er richting Wallonië gereden, via Edingen en 's-Gravenbrakel wordt er een lus gemaakt in Charleroi om daarna langs de Leeuw van Waterloo, Overijse en Tervuren terug te keren naar Brussel.'

De passage in Sint-Pieters-Woluwe is een huldiging aan Eddy Merckx. De Tour start komend jaar immers in de hoofdstad ter nagedachtenis van de eerste Tourzege van Eddy Merckx. Die zal dan exact vijftig jaar geleden zijn en werd destijds gevierd van op het balkon van het stadhuis voor een volgepakte Grote Markt, wat voor memorabele beelden zorgde.

In de Europese hoofdstad mogen ook het Jubelpark en de Europese wijk niet ontbreken, via de kleine ring gaat het tot slot naar Laken.

Vijfde

Het wordt de vijfde Tourstart ooit in ons land. Eerder ging de Tour al van start in Luik (2004 en 2012), Brussel (1958) en Charleroi (1975). 47 etappes werden er al op Belgisch grondgebied georganiseerd.