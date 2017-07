Tour de France: TAS verwerpt beroep van Peter Sagan

Het TAS kwam in spoedberaad samen en verwierp vervolgens het beroep.

Sagan werd dinsdagavond gediskwalificeerd op basis van artikel 2.1.040/ 10.2.2 (onregelmatig sprinten). In de sprint in Vittel kwam het tot een aanrijding tussen Sagan en Mark Cavendish, die met de elleboog van de Slovaakse wereldkampioen in aanraking kwam.

De Brit ging daarna hard onderuit en gaf dinsdagavond op met een gebroken schouder. Bora-Hansgrohe ging dinsdagavond niet akkoord met de beslissing van de wedstrijdjury en tekende officieel protest aan.

Vervolgens werd er donderdag beroep ingediend bij het TAS.