Tour integraal op Franse tv, maar niet op Sporza

De Franse openbare omroep zet meer dan ooit in op de Tour: voor het eerst komen alle ritten (ook de twee etappes van La Course voor dames) integraal op het scherm, op France 2 en France 3. Vier journalisten, aangevuld met vier 'consultants', onder meer Laurent Jalabert, Cédric Vasseur en Marion Rousse, zullen instaan voor het commentaar. Na elke etappe volgt nog een uitgebreide nabeschouwing in Vélo Club en om 20 uur ook Le Journal du Tour.

Ook Sporza pakt in juli weer uit met Vive le Vélo, 's avonds op één, met presentator Karl Vannieuwkerke, maar het zal niet alle ritten van start tot finish uitzenden.

'Wij volgen dezelfde formule als de voorbije jaren: zes à zeven ritten integraal - de twee 'Belgische' etappes (Düsseldorf-Luik, Verviers-Longwy, nvdr) en de belangrijkste bergritten - de uitzending van andere etappes begint na het middagjournaal', zegt Luc Van Langenhove, chef-sport van de VRT.

'Om de Tour volledig uit te zenden hadden we, zoals de Franse tv, met zeker twee commentatorenduo's ter plaatse moeten werken, maar de meerkost daarvan - qua logistiek, vervoer, verblijf... - woog niet op tegen de meerwaarde.'