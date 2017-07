Tour: Marcel Kittel wint massasprint in Luik

De Duitser Marcel Kittel (Quick-Step) heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Na 203,5 kilometer tussen startplaats Düsseldorf en aankomstplaats Luik was Kittel in een massaspurt sneller dan Frans kampioen Arnaud Démare (FDJ), de Duitser André Greipel (Lotto Soudal) en de Brit Mark Cavendish.

Geraint Thomas (Sky) behoudt de leiding in het algemeen klassement.

Opgeschrikt

Meteen na de start van de eerste etappe in lijn van de Tour, trokken vier renners op pad voor de vlucht van de dag. De Amerikaan Taylor Phinney (Cannondale) was de vreemde eend in de bijt bij de Fransen Boudat (Direct Energie), Pichon (Fortunéo) en Offredo (Wanty-Groupe Gobert). Hun voorsprong bedroeg maximaal een kleine drie minuten. Het peloton was immers vastbesloten er een eerste sprintersetappe van te maken.

Op een kleine 30 km van de aankomst werd het peloton opgeschrikt door een massale valpartij. Uittredend winnaar Chris Froome (Sky) en Romain Bardet (AG2R) waren de bekendste slachtoffers, maar konden snel opnieuw hun weg vervolgen.

Met Phinney en Offredo werden de laatste koplopers ingehaald op iets meer dan een kilometer van de aankomst.

In de daaropvolgende massasprint leek Kittel te ver te zitten. Maar de Duitser slaagde er - zonder hulp van zijn ploegmaats - toch nog in vooraan te komen. Hij zette Démare en Greipel op een lengte en won.

Ardennen

Maandag wacht de renners een verraderlijke etappe door de Ardennen. Tussen startplaats Verviers en de aankomst in Longwy zitten 212,5 kilometers. De aankomst is op een klimmetje van 1,6 kilometer.