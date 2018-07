Tour-organisator wil Froome niet aan de start

Een week voor de start van de Tour de France is het hoogst twijfelachtig of titelverdediger Chris Froome van de partij zal zijn.

Vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje werd bij de Brit een abnormaal hoge concentratie salbutamol vastgesteld, een middel tegen astma. De Internationale Wielerunie (UCI) deed nog geen uitspraak in de zaak en Froome, die steevast ontkent, kreeg geen voorlopige schorsing.

Reputatie

Intussen mag Froome volgens de UCI-regels dus gewoon voortkoersen, zoals in de Giro. Die won hij na een spectaculaire wederopstanding in de laatste week. Maar aangezien er nog geen definitieve uitspraak is, wordt die overwinning gemarkeerd met een asterisk.

Het is zulke situatie die de organisatie achter de Tour de France koste wat het kost wil vermijden. Daarvoor wil ASO beroep doen op artikel 28 van haar eigen reglement: "De organisatie van een wielerwedstrijd heeft het recht om een ploeg of één van zijn renners te weigeren als dat de reputatie of het imago van ASO of van het evenement kan schaden."

Volgens Le Monde hebben de organisatoren een e-mail gestuurd naar Team Sky waarin ze de ploeg verbieden om Froome op te nemen in de selectie. De dopingprocedure die tegen hem loopt, zou het imago van de Tour te veel schaden.

Juridische strijd in de week voor de Tourstart

Le Monde meldt dat Team Sky meteen beroep heeft aangetekend bij de arbitragecommissie van het Frans Olympisch Comité (CNOSF). De zaak vindt dinsdagochtend plaats en de definitieve beslissing zou woensdag medegedeeld worden.

"We hebben er alle vertrouwen in dat Chris zal starten in de Tour, want hij heeft niets verkeerds gedaan", reageerde Team Sky in Le Monde op de eerdere berichtgeving van de krant. ASO heeft nog niet officieel gereageerd.

De UCI wilde zich zondag niet uitspreken over de zaak, maar zal dat wel nog voor de start van de Tour doen. "Ik heb altijd gezegd dat we de positie van de UCI over de deelname van Froome zullen bekendmaken voor de start van de Tour", stelde voorzitter David Lappartient. "Dat is volgende zaterdag, dus we zullen ons in de loop van de week uitspreken."