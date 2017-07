Tour, rit 7: een etappe grand cru (maar alleen door de omgeving)

Als het louter van de omgeving afhangt, wordt dit letterlijk en figuurlijk een etappe grand cru, want gereden in de Bourgogne, sinds 2015 officieel Unesco-Werelderfgoed. De wijn van aankomstplaats Nuits-Saint-Georges is een van de meest gereputeerde appellations - een fles kan er meer kosten dan een dure racefiets. in de finale passeren de renners ook het bekende Gevrey-Chambertin en het kasteel van Clos Vougeot.

...