Tour voor Thomas, Champ-Elysées voor Kristoff, groen voor Sagan en bolletjes voor Alaphilippe

In de 21e en laatste etappe, over 116 km met start in Houilles, bleef het zoals gebruikelijk rustig in het peloton tot op het plaatselijke circuit. Meerdere renners waagden vervolgens een uitval, onder meer een groepje met Guillaume Van Keirsbulck, en ook Yves Lampaert, maar niemand slaagde erin voorop te blijven.

Kristoff haalde het uiteindelijk in de massasprint voor Degenkolb en Démare en pakte zo alsnog een overwinning deze Tour.

Geraint Thomas eindigde in het peloton en veroverde zo zijn eerste Tourzege. Het is de zesde tourzege voor Groot-Brittannië. In de eindstand heeft Thomas 1:51 voorsprong op de Nederlander Tom Dumoulin (Sunweb). De Brit Chris Froome, uittredend en viervoudig Tourwinnaar, vervolledigt het podium op 2:24 van zijn teamgenoot. Greg Van Avermaet (BMC) is de eerste Belg op de 28e plaats.

De groene puntentrui is voor de zesde keer voor de Slovaak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). De drievoudige wereldkampioen komt daarmee op gelijke hoogte van de Duitse recordhouder Erik Zabel.

De Fransman Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) gaat voor het eerst met de bolletjestrui als bergkoning naar huis, zijn landgenoot Pierre Latour (AG2R La Mondiale) wint de witte trui als beste jongere.