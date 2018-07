Touranekdotes: en toen gooide Kamiel Van de Casteele zijn fiets weg en nam de trein naar huis

Kamiel Van de Casteele startte vijf keer in de Ronde van Frankrijk, telkens als knecht. In zijn eerste Tour, in 1925, brak hij in de derde etappe zijn vork en moest een uur te voet gaan voor hij een velowinkeltje vond. Hij probeerde de fiets te herstellen, maar toen hij al een keer of tien met handen en voeten over de vloer had gekropen om vijzen op te rapen, gooide hij zijn fiets woedend tegen de grond. Hij nam de trein naar huis. Het jaar daarop stond hij weer aan de start.

Eigenlijk had Kamiel Van de Casteele in de Tour het podium moeten halen. In een memorabele rit tussen Handaye en Luchon lag hij in 1928 op de Aubisque 34 minuten voorop. Maar toen er tussen de Aubisque en Tourmalet geen geplande bevoorrading was, kreeg de Bruggeling een klop van de hamer. Hij kon later nog zeven eieren eten en een fles bier naar binnen gieten, maar het was te laat. Van de Casteele zou in die Tour uiteindelijk veertiende eindigen.