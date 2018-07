Touranekdotes: Gert Steegmans werkte aan zijn snelheid in de ... bergen

Het was een indrukwekkend beeld. In de slotrit van de Ronde van Frankrijk 2008 stormde het peloton naar de Champs Elysées. Het werd een meesterlijke sprint. De camera reed naast de van ver op kop zittende Gert Steegmans. Heel goed zag je welke kracht de Limburger ontwikkelde, welke power er in zijn lichaam zat. Op het moment dat de sprint begon, was iedereen al afgemaakt. Steegmans haalde het op een schitterende manier. Hij had 's ochtends al geroepen dat hij zou winnen. En een paar dagen eerder op aanraden van zijn trainer aan zijn snelheid gewerkt in de... bergen. Daar trok hij af en toe een spurtje.

Ook het jaar voordien had Gert Steegmans in de Tour al een rit gewonnen, met aankomst in Gent. Hij trok de sprint aan voor Tom Boonen, maar toen die niet in zijn wiel zat, ging hij door. Dat Boonen het wiel van Steegmans niet kon houden was in de Tourrit de dag voordien ook al gebeurd. Toen aarzelde hij en Robbie McEwen stoof hem voorbij.

Gert Steegmans was een sterke renner met een sterke kop. Maar hij gaf de indruk dat hij zichzelf niet altijd kon motiveren. Was het faalangst? In de ploeg van Patrick Lefevere, waarvoor Steegmans lang reed, vroegen ze het zich af. Ze constateerden bij hem vaak een zekere geremdheid. Steegmans is heel intelligent, maar qua intelligentie in de koers bleek het vreemd genoeg een stuk minder te zijn. Met wat meer vertrouwen en wat meer flair zou Gert Steegmans een wereldtopper zijn geweest.