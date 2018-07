Touranekdotes: hoe langer Julien Vervaecke klom, hoe beter het ging

Julien Vervaecke eindigde in de Ronde van Frankrijk vier keer in de top tien. In zijn eerste Tour werd hij derde. En dat ofschoon hij als knecht was vertrokken.

Veelzijdigheid was de grootste troef van Julien Vervaecke. Niet alleen in de grote rondes, ook in de klassiekers reed hij vooraan. Maar het was vooral op het rondenwerk dat Julien Vervaecke zich toelegde. Net zoals zijn jongere broer Félicien toonde hij hoe ver je met noeste arbeid kon komen. Vervaecke reed zijn beste Tour in 1927 toen hij derde werd in het eindeklassement. Hij won de etappe tussen Nice en Briançon, die onder meer over de Izoard voerde, met vier minuten voorsprong op de latere winnaar Nicolas Frantz. Dat zorgde voor pure hysterie in Menen: Vervaecke werd er na de Tour als een volksheld onthaald, het kostte de grootste moeite om in die mensenzee de stoet in gang te krijgen. De auto, waarin Julien Vervaecke zat, werd bedolven onder de bloemen en aan de toejuichingen kwam geen einde.

Julien Vervaecke zou blijven bevestigen in de Tour. Hij werd vijfde in 1928, achtste in 1929 en zesde in 1931. En in 1929 won hij nog een etappe. En steeds weer liet hij zich in het gebergte opmerken. Hoe langer Vervaecke klom, hoe beter het ging. In de afdaling liet hij zich telkens als een steen naar beneden vallen.

Julien Vervaecke kwam op een erg tragische manier aan zijn einde. In het Noord-Franse Roncq werd hij door de Poolse afdeling van het Britse leger terechtgesteld toen hij soldaten te lijf ging die zijn meubelen op straat gooiden. De Britse overheid bood later haar verontschuldigingen aan en keerde aan de echtgenote van Julien Vervaecke een schadeloosstelling uit.