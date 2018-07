Touranekdotes: op handen en voeten zocht Victor Lenaers naar zijn ketting

Zijn naam staat niet op de erelijst van de Ronde van Frankrijk, maar toch won Victor Lenaers in 1921 de Tour. Zij het bij de onverzorgden, renners die voor alles zelf moesten instaan. De Tongerenaar won in die categorie vijf ritten en eindigde in het algemeen klassement op de zesde plaats. Lenaers, die tijdens de Eerste Wereldoorlog krijgsgevangene was, kwam naar huis met 20.000 frank. Met dat prijzengeld bouwde hij een huis en begon een fietsenwinkel.

Bijna had Victor Lenaers de zege in die Ronde van Frankrijk verspeeld. Toen hij net voor het binnenrijden van een gemeente een pedaal brak, vroeg Lenaers een paar knapen die langs de kant van de weg stonden om zo rap mogelijk voor hem bij een fietsenmaker een pedaal te gaan kopen. Ze moesten maar vragen hoeveel dat kostte. Na tien minuten waren de twee jongens terug met een pedaal, maar net op dat moment passeert een koerscommissaris. Het tweetal moest het pedaal terugbrengen en Lenaers diende het vervangstuk zelf te gaan halen. Hij deed dat, rijdend met één been. Hij bleef wel bovenaan in het klassement.

Vaak werd er meewarig gedaan over de afzonderlijken, maar in sommige etappes reden ze sneller dan de A-renners. Op een gegeven moment vond Tour-baas Henri Desgrange dat er te veel samenwerking was tussen de gegroepeerden en sommige individuelen. Hij liet deze laatste categorie twee uur vroeger vertrekken. Die lapten de azen er nog een halfuur bij. En toen de gegroepeerden de dag nadien twee uur voor de onverzorgden moesten vertrekken, weigerden die te starten. Bang om ingelopen te worden. Er bleef Desgrange niets anders dan zijn beslissing in te trekken.

In 1922 reed Lenaers weer de Tour, nu als lid van de Automoto-ploeg. Hij stond in de algemene rangschikking op de derde plaats, tot hij in de bergrit tussen Briançon en Genève in de sneeuw zijn ketting verloor. Op handen en voeten zocht hij in de duisternis naar die ketting, die hij vervolgens met bevroren handen op zijn fiets moest leggen. Lenaers schreide als een klein kind en verloor meer dan een uur. Hij werd uiteindelijk vijfde in het eindklassement, op 41 minuten van de winnaar, Firmin Lambot. Een zware valpartij maakte later een einde aan een veel te korte loopbaan.